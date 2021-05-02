"А как все начиналось": жителей Крыма не устраивает жизнь при оккупантах (фото, видео)

В оккупированном Крыму жители Балаклавы начали возмущаться, когда заборами закрыли проход к морю в районе села Благодатного. В сети показали как это выглядит вживую.
Об этом 1 мая сообщили в Твиттере "RoksolanaToday&КрымUA". Там также поделились фото и видео снятые очевидцами.
"Балаклава Больше заборов-роднее гавань!", — с иронией прокомментировали в группе.
Фото и видео с места событий:
Севастополь— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 30, 2021
Балаклава
Заборы-заборы...
чья сейчас Балка? pic.twitter.com/fxX4MGXhRY
Под своими постами пользователь "RoksolanaToday" показал, как отреагировали люди в паблике Севастополя на эту новость. Многие из них иронизировали и возмущались из-за такого хода событий.
Нашлись и другие пользователи, которые не оставили данный пост без внимания.
Напомним, из-за катастрофического дефицита воды в аннексированном Крыму, на полуострове медленно исчезает река Катерлез, расположенная вблизи Керчи.