"А как все начиналось": жителей Крыма не устраивает жизнь при оккупантах (фото, видео)

В оккупированном Крыму жители Балаклавы начали возмущаться, когда заборами закрыли проход к морю в районе села Благодатного. В сети показали как это выглядит вживую.

Об этом 1 мая сообщили в Твиттере "RoksolanaToday&КрымUA". Там также поделились фото и видео снятые очевидцами.

"Балаклава Больше заборов-роднее гавань!", — с иронией прокомментировали в группе.

Фото и видео с места событий:

Под своими постами пользователь "RoksolanaToday" показал, как отреагировали люди в паблике Севастополя на эту новость. Многие из них иронизировали и возмущались из-за такого хода событий.

Нашлись и другие пользователи, которые не оставили данный пост без внимания.

Напомним, из-за катастрофического дефицита воды в аннексированном Крыму, на полуострове медленно исчезает река Катерлез, расположенная вблизи Керчи.