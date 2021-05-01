На карантинной карте Украины стало меньше "красных" областей

В Украине снова обновились карантинные зоны. Число "красных" областей в стране сократилось до семи.
Об этом 1 мая сообщили в отчете Минздрава.
Согласно данным министерства в "красную" зону до сих пор входят такие области как:
- Житомирская,
- Запорожская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
"Оранжевая" зона включает в себя:
- Волынскую обл.,
- Днепропетровскую обл.,
- Донецкую обл.,
- Кировоградскую обл.,
- Луганскую обл.,
- Ровенскую обл.,
- Тернопольскую обл.,
- Черкасскую область.
В "желтую" зону отнесены все остальные области.
А тем временем Киевская и Николаевская области вышли из "красной" зоны.
При этом число госпитализаций заболевших "короной" превышено в:
- 63,6 - в Днепропетровской области,
- в Донецкой области 63 на 100 тыс.,
- 64,1 случай на 100 тыс. на Житомирщине,
- на Луганщине 61,6 человек на 100 000,
- 71 пациент на 100 тысяч на Сумщине,
- в Хмельницкой области 80,7 украинцев на 100 тыс.,
- 65,7 - в Черкасской области,
- на Черниговщине коэффициент находится на уровне 63,9 жителей на 100 тыс.
Напомним, что в Украине за сутки 8,5 тыс. человек подхватили "корону", при этом умер 351 пациент.