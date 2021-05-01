На карантинной карте Украины стало меньше "красных" областей

В Украине снова обновились карантинные зоны. Число "красных" областей в стране сократилось до семи.

Об этом 1 мая сообщили в отчете Минздрава.

Согласно данным министерства в "красную" зону до сих пор входят такие области как:

Житомирская,

Запорожская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская.

"Оранжевая" зона включает в себя:

Волынскую обл.,

Днепропетровскую обл.,

Донецкую обл.,

Кировоградскую обл.,

Луганскую обл.,

Ровенскую обл.,

Тернопольскую обл.,

Черкасскую область.

В "желтую" зону отнесены все остальные области.

А тем временем Киевская и Николаевская области вышли из "красной" зоны.

При этом число госпитализаций заболевших "короной" превышено в:

63,6 - в Днепропетровской области,

в Донецкой области 63 на 100 тыс.,

64,1 случай на 100 тыс. на Житомирщине,

на Луганщине 61,6 человек на 100 000,

71 пациент на 100 тысяч на Сумщине,

в Хмельницкой области 80,7 украинцев на 100 тыс.,

65,7 - в Черкасской области,

на Черниговщине коэффициент находится на уровне 63,9 жителей на 100 тыс.

Напомним, что в Украине за сутки 8,5 тыс. человек подхватили "корону", при этом умер 351 пациент.