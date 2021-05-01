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Суббота, 01.05.2021
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На карантинной карте Украины стало меньше "красных" областей

На карантинной карте Украины стало меньше "красных" областей
13:43 Сегодня Телеграф

В Украине снова обновились карантинные зоны. Число "красных" областей в стране сократилось до семи.

Об этом 1 мая сообщили в отчете Минздрава.

Согласно данным министерства в "красную" зону до сих пор входят такие области как: 

  • Житомирская,
  • Запорожская, 
  • Полтавская, 
  • Сумская, 
  • Харьковская, 
  • Хмельницкая,
  • Черниговская.

В Минздраве озвучили советы, как встретить Пасху и не подхватить COVID-19

"Оранжевая" зона включает в себя:

  • Волынскую обл.,
  • Днепропетровскую обл.,
  • Донецкую обл.,
  • Кировоградскую обл.,
  • Луганскую обл.,
  • Ровенскую обл.,
  • Тернопольскую обл.,
  • Черкасскую область.

В "желтую" зону отнесены все остальные области.

А тем временем Киевская и Николаевская области вышли из "красной" зоны.

При этом число госпитализаций заболевших "короной" превышено в:

  • 63,6 - в Днепропетровской области,
  • в Донецкой области 63 на 100 тыс.,
  • 64,1 случай на 100 тыс. на Житомирщине,
  • на Луганщине 61,6 человек на 100 000,
  • 71 пациент на 100 тысяч на Сумщине,
  • в Хмельницкой области 80,7 украинцев на 100 тыс.,
  • 65,7 - в Черкасской области,
  • на Черниговщине коэффициент находится на уровне 63,9 жителей на 100 тыс.

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Напомним, что в Украине за сутки 8,5 тыс. человек подхватили "корону", при этом умер 351 пациент.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, Николаев, Карантин.
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