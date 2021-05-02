Плохо стало даже врачам: в Киеве неизвестным веществом отравились семь человек

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08:09 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KyivOperativ

В Киеве на улице Максима Берлинского, 19, произошло ЧП: пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и его родителям и самим врачам.

Об этом 2 мая сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Все началось со звонка в "скорую" о том, что ребенка охватили судороги. Медики прибыли на место вызова и забрали пациента, но пока они оказывали ему помощь, судороги начались уже у родителей. Поэтому потребовалось вызвать еще одну бригаду врачей. Тем временем, пока специалисты ждали "подмогу" судороги начались и у врачей.

Все участники инцидента были госпитализированы. Ребенка положили в клинику "ОХМАТДЕТ", его родителей и 3 членов из бригады скорой положили в БСМП.

На место происшествия была вызвана полиция, а также бригада ГСЧС, для выяснения ситуации в квартире, где проживали родители с ребенком.

Фото с места событий:

Напомним, что 29 апреля на свалке в городе Борщев в Тернопольской области в разгар дня работники коммунального предприятия нашли тело младенца, завернутое в детское одеяло.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Врачи, Медики.
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