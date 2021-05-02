Среди ночи в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной, есть пострадавшие (фото)

Ночью в Киеве на Дарнице произошло ЧП: на улице Российской случилась драка с поножовщиной между 15 людьми.

Об этом 2 мая сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

В драке принимали участие около 15 человек из разных компаний. В результате происшествия одного пострадавшего с ножевым ранением печени госпитализировали.

Другому пострадавшему медики оказали помощь на месте, у него был сломан нос и разбита голова.

Примечательно, что большая часть из участников потасовки находилась в состоянии алкогольного опьянения. При том, что у каждого своя версия произошедшего.

На месте работает группа оперативников. Уточняются детали потасовки.

Фото с места инцидента:

Напомним, что 30 апреля в Харькове, между стоящими в очереди посетителями кафе возникла словесная перепалка, после чего один из них достал травматический пистолет и ранил двоих других.