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Среди ночи в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной, есть пострадавшие (фото)

Среди ночи в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной, есть пострадавшие (фото)
10:16 Сегодня Телеграф

Ночью в Киеве на Дарнице произошло ЧП: на улице Российской случилась драка с поножовщиной между 15 людьми.

Об этом 2 мая сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

В драке принимали участие около 15 человек из разных компаний. В результате происшествия одного пострадавшего с ножевым ранением печени госпитализировали.

Другому пострадавшему медики оказали помощь на месте, у него был сломан нос и разбита голова.

Примечательно, что большая часть из участников потасовки находилась в состоянии алкогольного опьянения. При том, что у каждого своя версия произошедшего.

На месте работает группа оперативников. Уточняются детали потасовки.

Фото с места инцидента: 

Напомним, что 30 апреля в Харькове, между стоящими в очереди посетителями кафе возникла словесная перепалка, после чего один из них достал травматический пистолет и ранил двоих других. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев.
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