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Вечером на Пасху в Харькове нашли мертвыми пару с ножевыми ранениями: первые детали и фото

Вечером на Пасху в Харькове нашли мертвыми пару с ножевыми ранениями: первые детали и фото
10:13 Сегодня Телеграф

В Харькове на Пасху, 2 мая, в квартире высотного дома на ул. Дружбы Народов, 228 нашли тела парня и девушки 24 и 29 лет, которые там вместе проживали, с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Тела молодых людей обнаружила одна из матерей.

Учитывая, что девушке были нанесены смертельные ножевые ранения, а у парня были вскрыты вены, то предварительно рассматривались версии либо группового самоубийства, либо того, что убил девушку и покончил с собой.

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Вместе с тем, уже утром в понедельник, 3 мая, канал обновил информацию, сообщив, что это было убийство.

"В полиции установили, что это убийство двух людей", - говорится в заметке.

Каких-либо подробностей происшествия не сообщается.

Харьков_убийство

(фото - Telegram-канал "Харьков Life")

Как сообщал "Телеграф", 28 февраля в Киеве на улице Любомира Гузара ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,604

Все по теме:

Харьков, Самоубийство, Подозрение, Расследование, Двойное убийство.
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