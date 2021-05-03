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Дело рук спецслужб Путина? Закарпатье переполошили провокационные листовки с угрозами (фото)
Дело рук спецслужб Путина? Закарпатье переполошили провокационные листовки с угрозами (фото)

Дело рук спецслужб Путина? Закарпатье переполошили провокационные листовки с угрозами (фото)

Дело рук спецслужб Путина? Закарпатье переполошили провокационные листовки с угрозами (фото)
12:28 Сегодня Телеграф

В Берегово Закарпатской области в воскресенье, 2 мая, неизвестные расклеили провокационные листовки, направленные на разжигание межнациональной розни.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Полицейские Берегова зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Вместе с тем, пользователи соцсетей и закарпатские СМИ расценивают эти листовки, как провокацию, направленную на эскалацию напряженности в отношениях между украинским и венгерским общинами Закарпатья, провоцируемую третьей стороной, возможно, россиянами.

Такой вывод напрашивается по тому, что в нескольких словах текста с угрозами в адрес венгерской общины авторы умудрились допустить ошибку.

Берегово_провокация

"… совершенно очевидно, что это дело рук российских спецслужб. Они даже сделали на открытки характерную для россиян ошибку, написав вместо слова "українскої" слово "українсЬкої", - пишет местный информационный портал "Новини Закарпаття".

В свою очередь интернет-издание "Закарпаття онлайн", также отмечающее неукраинское авторство листовок, опубликовало несколько фото с расклеенными листовками:

Берегово_фото_1Берегово_фото_2

"Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами… Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

На данный момент полицейские предпринимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 406

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Закарпатье, Ошибка, Берегово, Провокация, Листовки.
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