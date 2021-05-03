Дело рук спецслужб Путина? Закарпатье переполошили провокационные листовки с угрозами (фото)

В Берегово Закарпатской области в воскресенье, 2 мая, неизвестные расклеили провокационные листовки, направленные на разжигание межнациональной розни.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Полицейские Берегова зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Вместе с тем, пользователи соцсетей и закарпатские СМИ расценивают эти листовки, как провокацию, направленную на эскалацию напряженности в отношениях между украинским и венгерским общинами Закарпатья, провоцируемую третьей стороной, возможно, россиянами.

Такой вывод напрашивается по тому, что в нескольких словах текста с угрозами в адрес венгерской общины авторы умудрились допустить ошибку.

"… совершенно очевидно, что это дело рук российских спецслужб. Они даже сделали на открытки характерную для россиян ошибку, написав вместо слова "українскої" слово "українсЬкої", - пишет местный информационный портал "Новини Закарпаття".

В свою очередь интернет-издание "Закарпаття онлайн", также отмечающее неукраинское авторство листовок, опубликовало несколько фото с расклеенными листовками:

"Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами… Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

На данный момент полицейские предпринимают меры для установления причастных к преступлению лиц.