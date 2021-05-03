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Двое маленьких детей на Черниговщине мучительно умерли из-за маминого супа с грибами

Двое маленьких детей на Черниговщине мучительно умерли из-за маминого супа с грибами
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф

В Чернигове в реанимации областной детской больнице в воскресенье, 2 мая, скончался семимесячный мальчик, который вместе с еще тремя детьми отравился грибами, приготовленными их мамой.

Об этом сообщил главный врач детской областной больницы Александр Карета, передает "Суспільне".

По его словам главврача, маленький Виктор умер от того, что токсины отравили организм, и перестали работать внутренние органы.

"Мальчика в больницу доставили в коме. С 27 апреля семимесячный Виктор находился в тяжелом состоянии на ИВЛ", - говорится в заметке.

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Издание отмечает, что это уже вторая смерть в этой семье: утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы умерла пятилетняя девочка.

Еще же двух детей 3 и 6 лет доставили в Киев в детскую специализированную больницу "Охматдет".

 Как сообщалось, у Евгении Алексеенко, чьи дети отравились грибами, всего было пять детей: от гражданского мужа ее мамы, а младенец от его сына. Семья стоит на учете в соцслужбах и 6 лет назад суд уже пытался лишить горе мать родительских прав.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по факту не выполнения обязанностей по уходу за детьми.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Отравление, Дети, Чернигов, Грибы, Смерть.
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