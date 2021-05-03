В поселке на Виннитчине на Пасху произошло массовое побоище: задели и полицейских

В воскресенье, 2 мая, в поселке Песчанка (Винницкая область) произошла массовая драка, результате чего были ранены двое полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Как оказалось, две компании, состоявших из местных жителей, устроили разборки из-за припаркованного на дороге автомобиля. Во время драки четверо участников получили травмы. Трех, среди которых одна женщина, задержали.

Именно 35-летний и 41-летний мужчины оказались зачинщиками кулачных разборок, в результате чего травмы получил 32-летний местный житель. Его травмы оказались настолько серьезными, что его госпитализировали в больницу.

Кроме того, позже в больницу за медпомощью обратились еще трое участников массового побоища. Во время задержания драчунов травмы получили и двое полицейских.

Как сообщал "Телеграф", ранее тела молодой пары в Харькове с ножевыми ранениями, которые нашли на Пасху, 2 мая - 29-летнего парня и 24-летней девушки – обнаружила мать погибшего.