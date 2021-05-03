Парковщика доставали спасатели: женщина устроила курьезную аварию в Одессе (фото)

В Одессе на улице Греческой произошло ДТП: во время парковки водитель Toyota RAV4 наехал на мужчину.

Об этом 3 мая сообщили в Телеграм-канале полиции Одесчины.

Согласно данным правоохранителей, около 12:30 автомобиль Toyota во время парковки наехал на мужчину.

Пострадавшему 68 лет, его доставили в больницу.

Водителем, который совершил наезд оказалась 20 летняя женщина.

Во время столкновения с авто парковщика снесло и он упал в подвал откуда его доставали сотрудники ГСЧС.

Фото с места событий:

В сети данный инцидент осудили. Но, нашли и те, кто поделился парой шуток об этом инциденте.

Пользователи также посоветовали забрать права у женщины.

Напомним, что 2 мая в Киеве на улице композитора Лятошинского произошла драка, а также попытка изнасилования с кражей.