Опознали по татуировке: в Херсоне нашли труп пропавшего в ноябре парня (фото)

Утром в понедельник, 3 мая, в Херсоне во время патрулирования акватории Днепра, между вторым и третьим затонами, напротив гостиницы "Фрегат", сотрудники водной полиции обнаружили тело молодого человека.

Об этом сообщает newday.kherson.ua.

Труп лежал уже давно, поскольку на нем обнаружили гнилостные изменения. Они оказались настолько необратимыми, что погибшего трудно идентифицировать.

В то же время, как пишет издание, большая вероятность того, что найденный молодой человек - 22-летний житель Херсона Дмитрий Капустин, которого искали с ноября прошлого года.

На левой руке трупа есть примечательная татуировка (лес и горы), которая являлась особой приметой пропавшего без вести Дмитрия Капустина.

Сейчас на месте работают сотрудники областного главка полиции. По предварительной информации, на погибшем видимых признаков насильственной смерти нет. От чего именно она наступила, предстоит выяснить судмедэкспертам.

Как сообщал "Телеграф", в нерубайских катакомбах под Одессой в воскресенье, 14 марта, нашли тело 26-летнего Виталия Кушпеля.