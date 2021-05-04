Силой вытаскивали из машины: на трассе Харьков-Киев очевидцы поймали пьяного в хлам водителя (видео)

1 мая на трассе Харьков - Киев, вблизи поселка Коротычи водители поймали пьяного водителя.

Об этом 4 мая сообщили в Телеграм-канале "Харьков 1654".

По словам очевидцев, несколько водителей пытались остановить нарушителя. Но, когда наконец удалось его остановить, граждане вытащили мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, когда приехала полиция, он еще пытался качать свои права.

Фото водительских прав задержанного полицией нарушителя:

Видео с места инцидента:

Напомним, что 3 мая в Одессе на улице Греческой произошла авария: во время парковки водитель Toyota RAV4 наехал на мужчину.

В тот же день в городе Городня в Черниговской области пьяный водитель грузовика сбил двух велосипедисток и попытался сбежать за границу.