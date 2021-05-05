Заморозки и потепление до 20 градусов: синоптики дали прогноз в Украине на середину недели

Погода после Пасхи в Украине продолжает "радовать" резкими переменами. На среду, 5 мая. опять обещают контраст.

Об этом сообщает на своем портале Гидрометцентр.

В среду, 5 мая, в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. Теплее всего будет на юге: +5...+7 - ночью и +15...+17 - днем, а холоднее всего ночью будет в Киеве и области: +2..+4 - ночью и +18...+20 - днем.

Прогноз обнародовала на своей странице в Facebook и синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь все никак не захочет отпускать от себя заморозки, как в наших песнях казак дивчиноньку – все прижимает и прижимает до утра. Заморозки на почве вероятны в северных областях, восточных, центральных, а волны холода могут добраться ночью даже до Запорожья и Херсонской области. Однако все же днем казаку – на коня, дивчиноньке – ухаживать за цветами, а потому ночной холод прогонят комфортные максимальные +15...+20 градусов", Написала синопттик.

Напомним, синоптики пообещали в мае грозы и дождливую погоду. Май будет больше похож не на весну, а на конец осени.