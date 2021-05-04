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Под Ивано-Франковском среди ночи мужчина открыл стрельбу по людям на заправке (фото)

Под Ивано-Франковском среди ночи мужчина открыл стрельбу по людям на заправке (фото)
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Ночью в понедельник, 3 мая, неподалеку от села Черемхов Коломыйского района Ивано-Франковской области произошел конфликт между двумя компаниями, вследствие которого двух людей подстрелили из травматического пистолета, а одного мужчину задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ходе первичных следственных действий установлено, что конфликт возник между посетителями автозаправки, и в ходе него один из участников ссоры применил травматическое оружие и ранил двух мужчин. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался 33-летний житель г. Коломыя. Во время задержания правоохранителями было изъято оружие и вещественные доказательства. Проводится экспертиза.

Двух его оппонентов пришлось госпитализировать с ранениями в медицинское учреждение.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Житомирской области мужчина стрелял в правоохранителей и угрожал поджечь себя и свою семью.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Ивано-Франковская область, Стрельба, Нацполиция.
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