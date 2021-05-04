"Трошки путаешь или шо?" Поведение киевских патрульных возмутило сеть (видео)

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Обновлено 22:53 Сегодня Телеграф

В Киеве полицейские остановили водителя якобы из-за нарушения правил дорожного движения, а затем вырвали документы из его рук и силой вытащили из машины. 

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Perepichka News". 

В сообщении указывается, что по итогу разговора мужчину задержали по подозрению в нетрезвом вождении.

Отметим, что на видео не показано начало истории, а потому говорить о том, из-за чего водителя остановили, не представляется возможным. 

Внимание на кадрах присутствует нецензурная лексика. 


Поведение копов вызвало негодование и среди пользователей сети. 

Как сообщалось ранее, на трассе Харьков-Киев неравнодушные граждане задержали водителя, который находился в нетрезвом состоянии и едва стоял на ногах, а затем передали его полицейским. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 264

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Киев, Нацполиция.
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