"Трошки путаешь или шо?" Поведение киевских патрульных возмутило сеть (видео)

В Киеве полицейские остановили водителя якобы из-за нарушения правил дорожного движения, а затем вырвали документы из его рук и силой вытащили из машины.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Perepichka News".

В сообщении указывается, что по итогу разговора мужчину задержали по подозрению в нетрезвом вождении.

Отметим, что на видео не показано начало истории, а потому говорить о том, из-за чего водителя остановили, не представляется возможным.

Внимание на кадрах присутствует нецензурная лексика.





Поведение копов вызвало негодование и среди пользователей сети.

Как сообщалось ранее, на трассе Харьков-Киев неравнодушные граждане задержали водителя, который находился в нетрезвом состоянии и едва стоял на ногах, а затем передали его полицейским.