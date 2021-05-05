За "остров мусора" на реке под Харьковом взялись волонтеры: впечатляющие фото и видео

Масштабную уборку мусора на реке реке Уды в Бабаях Харьковской области провели волонтеры. Видео процесса было выложено в соцсетях.

Новость опубликовали на telegram-канале "Типичная Салтовка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Благоустрій - Салтівка (@blahoustriy_saltivka)

"Сегодня ребята из @blahoustriy_saltivka поехали в Бабаи, чтоб очистить реку от ужасного мусора, который собирался там на протяжении нескольких лет! Ребята, ну мусор не сам по себе появляется... Давайте не будем портить природу", - написали на канале.

Волонтеры продемонстрировали, как можно убрать обширную территорию за короткий срок.

Только из реки было собрано 40 пакетов мукора. Это очень маленькая часть, но результат уже виден на фотографиях.

Напомним, "Телеграф" публиковал информацию о том, как в Харьковской области из-за неконтролируемого загрязнения окружающей среды на реке Уды образовался целый остров из пластиковых отходов. Мусор, оставленный отдыхающими, возмутил экоактивистов. Было принято решение приехать и убрать территорию от последствий отдыха харковчан. Что в итоге и было сделано.