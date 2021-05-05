Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка
Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка
Чуда не будет: почему Украине не стоит ждать чего-то хорошего от приезда Блинкена в Киев
Чуда не будет: почему Украине не стоит ждать чего-то хорошего от приезда Блинкена в Киев
Боевики "ДНР" обстреляли жилые районы и медиков прифронтового города на Донбассе (фото)
Боевики "ДНР" обстреляли жилые районы и медиков прифронтового города на Донбассе (фото)
Сегодня встреч уже не будет: журналисты узнали детали визита госсекретаря США в Киев
Сегодня встреч уже не будет: журналисты узнали детали визита госсекретаря США в Киев

Неудачно обогнал фуру: на киевской трассе под Одессой перевернулся автобус (видео)

Неудачно обогнал фуру: на киевской трассе под Одессой перевернулся автобус (видео)
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф

В Одесской области, на трассе Одесса - Киев произошло ДТП: в районе Знаменки перевернулся автобус.

Об этом 5 мая сообщили в Телеграм-канале "Х***ая Одесса".

Согласно предоставленным данным, водитель двигался по трассе Одесса - Киев неподалеку от Знаменки, впереди ехала фура, автобус въехал в ее заднюю часть, попытавшись обогнать ее, после чего перевернулся и проскользил несколько метров по асфальту.

В Одессе женщина за рулем сбила парковщика в подвал, его доставали бойцы ГСЧС

Видео с места событий:

В Киеве патрульные вытаскивали водителя из машины - видео инцидента попало в сеть 

Напомним, что 4 мая в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП: столкнулись 3 автомобиля. В результате чего пострадала женщина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 288

Все по теме:

Одесса, ДТП, Знаменка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Дело придется отложить: Чехия заговорила о прекращении расследования против России
04 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
05 Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве полным ходом цветут сакуры: украинцы восхищаются яркими фото
В Киеве полным ходом цветут сакуры: украинцы восхищаются яркими фото
Более 45 тысяч человек скончались в Украине от COVID-19: по каким регионам он ударил сильнее всего
Более 45 тысяч человек скончались в Украине от COVID-19: по каким регионам он ударил сильнее всего
Не вернулась с пасхального богослужения: на Ровенщине загадочно исчезла старушка по дороге из церкви домой
Не вернулась с пасхального богослужения: на Ровенщине загадочно исчезла старушка по дороге из церкви домой
Шутки в сторону: санкции против Кремля работают, но пришло время лишить путинскую Россию будущего
Шутки в сторону: санкции против Кремля работают, но пришло время лишить путинскую Россию будущего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь