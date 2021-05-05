Неудачно обогнал фуру: на киевской трассе под Одессой перевернулся автобус (видео)

В Одесской области, на трассе Одесса - Киев произошло ДТП: в районе Знаменки перевернулся автобус.

Об этом 5 мая сообщили в Телеграм-канале "Х***ая Одесса".

Согласно предоставленным данным, водитель двигался по трассе Одесса - Киев неподалеку от Знаменки, впереди ехала фура, автобус въехал в ее заднюю часть, попытавшись обогнать ее, после чего перевернулся и проскользил несколько метров по асфальту.

Видео с места событий:

Напомним, что 4 мая в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП: столкнулись 3 автомобиля. В результате чего пострадала женщина.