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Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине

Шестеро нападавших вломились во двор к ветерану АТО: подробности смертельных разборок на Тернопольщине
20:13 Сегодня Телеграф

С незапамятных времен на массовых молодежных гулянках между парнями возникали конфликты, чаще всего это происходило из-за представительниц прекрасного пола, иногда по другим, в том числе, и незначительным причинам. Разборки устраивали один на одного, район на район, парубки одного села против ребят из другого. Бывало, что одного били группой и жестоко, потому после "танцулек" случались и трагические исходы. Второго мая кровь пролилась на Тернопольщине, в селе Глешава. И теперь одного молодого человека нет в живых, другому объявили о подозрении в умышленном убийстве.

"Телеграф" выяснял подробности происшествия.

­- Все это случилось около полуночи 2 мая: в селе Глешава проходила праздничная дискотека, на которую к местной молодежи приехала и группа ребят из соседнего села Ивановка, - объясняет начальник отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергей Крета. – Начало конфликта произошло там, около клуба: 24-летний ныне подозреваемый сделал приезжим парням какое-то замечание. Им это не понравилось и произошла ссора, дело дошло до потасовки. И местный житель выбрал для себя, как ему показалось, лучший вариант – убежал домой. А компания бросилась за ним вдогонку. Молодой человек успел забежать в дом и запереться. Однако зачинщик драки стал бить в окно, ломиться в двери, сломал дверную ручку. При этом во двор зашли не все хулиганы, некоторые остались наблюдать за происходящим за его пределами.

В доме, кроме этого парня, была только его мама, отец и брат находятся на заработках за рубежом. "Опасаясь, - как сообщает полиция, - за свою маму, он вышел к дебоширам, вооружившись ножом".

- Во дворе драка между ним и его противником продолжилась, и в ходе нее он ударил нападавшего ножом. Истекая кровью, тот отбежал метров на 300, к нему кинулись друзья, стали вызывать "скорую", а наш подозреваемый сам набрал "102". Полиция приехала быстро, практически одновременно с медиками, которым оставалось только констатировать смерть также 24-летнего селянина.

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То есть, трагедией окончилась нелепая бытовая ситуация. Подозреваемый в содеянном сознался. Известно, что на момент драки он был трезв. Парню объявили подозрение в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (статья 118 УК). Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

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Выяснилось, что подозреваемый – участник боевых действий. По словам полицейского, он учился в техникуме, отслужил срочную службу в армии, потом служил в АТО, сейчас работает, его все характеризуют положительно. О погибшем подробностей полицейский в данный момент пока не знает.

- Наверное, и он был неплохим человеком. Они были знакомы друг с другом, общались. Более того, оказались не просто ровесниками, они даже родились в один и тот же день, — уточнил Сергей Крета.

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В настоящий момент ведутся следственные действия - что-то еще выясняется, уточняется и рассказывать об этом пока нельзя. Но кое-что нам все же удалось узнать от представителя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Тернопольской области Николая Казюка.

- Подозреваемый – участник боевых действий. По словам председателя громады, где он проживает, то это очень хороший парень, который не употребляет алкоголь. И сейчас представители местной власти пишут для следователей характеристики на него, где поясняют, что он никогда не имел проблем с законом, не совершал правонарушений.

Николай Казюк заявил, что все ветеранское сообщество находится на стороне подозреваемого, так как он защищал себя, свою мать, находясь у себя дома, будучи трезвым. А ведь ситуация могла бы обернуться не в его пользу...

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Фотографии отдела коммуникации полиции Тернопольской области

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Тернопольская область, Убийства, драки, Разборки, Ветераны АТО.
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