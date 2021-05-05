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На Одесчине перекинулся патрульный катер: один из пограничников пропал (фото, видео)

На Одесчине перекинулся патрульный катер: один из пограничников пропал (фото, видео)
Обновлено 23:03 Сегодня Телеграф

В среду, 5 мая, на озере Тудорово в Одесской области перевернулся катер, в котором сидели четверо сотрудников пограничной службы, патрулирующих границу. В результате трое спаслись, еще одного до сих пор ищут, причем подключили даже вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ Одесской области.

Трое военнослужащих добрались до берега, один из них тащил второго практически на себе.

Под Одессой перевернулся катер с пограничниками

Выжившие пограничники получили переохлаждение, у одного из них – еще и травма ног.

Под Одессой перевернулся катер с пограничниками

Поиски еще одного пограничника продолжаются. К поискам привлекли не только пограничников, но и полицейских, спасателей, рыбаков.

Помимо этого, поиски ведутся и с воздуха – подключили вертолет. Также на месте ЧП работают водолазы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Чугуевском районе Харьковской области на реке Северский Донец возле плотины перевернулась резиновая лодка с мотором. Погибли четыре человека.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

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Пограничники, Одесская область, Видео, ЧП, Фото, Катера.
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