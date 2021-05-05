На Одесчине перекинулся патрульный катер: один из пограничников пропал (фото, видео)

В среду, 5 мая, на озере Тудорово в Одесской области перевернулся катер, в котором сидели четверо сотрудников пограничной службы, патрулирующих границу. В результате трое спаслись, еще одного до сих пор ищут, причем подключили даже вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ Одесской области.

Трое военнослужащих добрались до берега, один из них тащил второго практически на себе.

Выжившие пограничники получили переохлаждение, у одного из них – еще и травма ног.

Поиски еще одного пограничника продолжаются. К поискам привлекли не только пограничников, но и полицейских, спасателей, рыбаков.

Помимо этого, поиски ведутся и с воздуха – подключили вертолет. Также на месте ЧП работают водолазы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Чугуевском районе Харьковской области на реке Северский Донец возле плотины перевернулась резиновая лодка с мотором. Погибли четыре человека.