На Днепропетровщине вандалы осквернили памятник освободителям (фото)

В Днепропетровской области, в Покровском районе в селе Александровка неустановленные лица осквернили мемориал павшим воинам, облив его краской.

Об этом 6 мая сообщили в Фейсбуке "OrdzhoCity". Там также поделились фото с места инцидента.

На фото, сделанное одним из очевидцев видно, как в левой верхней части мемориала павшим в Никопольско-Кривой операции несколько фамилий погибших воинов зарисовали красной краской.

Оскверненный памятник на фото:

Напомним, что 5 мая в российском Северске, что в Томской области школьница сорвала четыре баннера "Бессмертного полка", из-за его теперь ей грозит до трех месяцев ареста.

Ранее, 1 апреля, неизвестные опять осквернили Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе. Вандалы залили памятник фекалиями.