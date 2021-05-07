Стало известно о новой потере ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации не прекращают обстреливать позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе: за сутки 6 мая зафиксировано 16 обстрелов, в результате чего двое бойцов ВСУ были убиты и еще один получил ранение.

Об этом сообщает в пятницу, 7 мая, в утренней сводке пресс-центр ООС на странице в соцсети Facebook.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось, - говорится в сводке.

Как сообщал "Телеграф", одним из погибших 6 мая, в День пехоты, во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого стал военнослужащий 93-й бригады Холодный Яр Дмитрий Товчигречко - механик-водитель механизированного батальона.

Как пишет интернет-издание "Новинарня", второго украинского воина – военнослужащего 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, - убил вражеский снайпер в районе поселка Пески под Донецком. "Вражеский снайпер попал нашему воину в прибор ночного видения", - говорится в заметке.

Согласно сводке ООС, в четверг на Донбассе еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья раненого – тяжелое", - информируют в пресс-центре.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

"По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

Как сообщалось, 6 мая в Киеве во время совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе уменьшилось количество "снайперских выстрелов" со стороны вражеских вооруженных формирований.