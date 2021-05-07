В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео

В Киеве двое мужчин, решив отомстить 41-летнему обидчику сына одного из них, в недострое по улице Гонгадзе, заживо сожгли его. Сначала свою жертву преступники избили, а после облили бензином и подожгли – он получил 80% ожогов тела. Вскоре он скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

О том, что мужчина горит, в полицию сообщили случайные прохожие, которые услышали просьбы о помощи. На место ту же выехали правоохранители и пожарные.

Полицейские задержали "палачей" через два часа

Они тут же вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину с 80% ожогов тела. Уже в больнице мужчина скончался, а нападавших на него задержали уже через два часа.

Свои действия преступники объяснили тем, что якобы погибший обидел сына одного из них и таким образом они решили поквитаться. Теперь 19-летнему и 24-летнему киевлянам грозит пожизненный срок заключения.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове мужчина пытался поджечь себя в ломбарде из-за нерабочего телефона.