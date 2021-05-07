Задержанная за кражу в Киеве женщина внезапно умерла в отделении полиции

В киевском отделении полиции скончалась женщина, которую задержали за кражу.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня ночью в Святошинское управление полиции оперативники доставили правонарушительницу, которую задержали за кражу из магазина. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина не имела постоянного места жительства и неоднократно притягивалась к ответственности за аналогичные преступления.

После задержания женщину поместили в комнату для задержанных, где она находилась одна. На утро ее обнаружили мертвой.

В сообщении указано, что никаких жалоб на состояние здоровья от нее не поступало.

В настоящее время проводится изучение записей с камер наблюдения и устанавливается причина смерти.

Как сообщалось ранее, в Киеве заживо сожгли мужчину якобы из-за обиды, нанесенной сыну одного из нападавших.