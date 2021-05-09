"Русский город": 9 мая в Одессе провокатор ударил копа палкой с портретом (видео)

В Одессе проходит акция "Бессмертного полка". Уже случились первые задержания и потасовки.

Как сообщают в местных телеграм-каналах, обстановка накалена до предела.

"Один мужчина ударил копа по голове палкой с портретом – его задержали. После участники "Бессмертного полка" начали срывать с полицейских головные уборы", - сообщили в канале "Новости Одесса".

На помощь полиции пришли нацгвардейцы, в ответ участники акции назвали правоохранителей "фашистами".

На кадрах обнародованных в канале "Ху**ая Одесса" видно, как одного из участников задерживают за использование георигиевской ленты.

А на записи, опубликованной "Одесса INFO", слышно, как участники акции кричат, что якобы "Одесса - русский город".

Как сообщалось ранее, в центре Киева женщины спели "Катюшу", а в оккупированном Донецке на парад боевиков принесли портрет дедушки Зеленского.