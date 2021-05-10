Где была мама? Шестилетний мальчик отравился водкой на кладбище в Одесской области

В Одесской области в одном из сел Дальницкой территориальной общины произошло ЧП: ребенок отравился водкой, найденной на кладбище. На его мать завели админпротокол.

Об этом 10 мая сообщили в полиции Одесчины.

В полицию о ребенке, который лежал посреди улицы сообщили медики. На данный момент с ним все в порядке и его готовят к выписке.

Правоохранители установили, что мальчик вместе с друзьями ходил на кладбище и собирал сладости, а водку он нашел на одном из надгробий, после чего выпил ее.

В свою очередь на 39-летнюю мать ребенка за невыполнение обязанностей по уходу за ним составили админпротокол.

Напомним, что ранее 9 мая в Днепре 60-летний мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на стоящую внизу женщину.