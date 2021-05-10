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В Днепре на Новом мосту столкнулись два автобуса и легковушка: три человека в больнице (видео)

В Днепре на Новом мосту столкнулись два автобуса и легковушка: три человека в больнице (видео)
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Фото: Информатор

На Новом мосту в Днепре в понедельник столкнулись два пассажирских автобуса и легковушка. 

Об этом пишет местное издание Информатор

По данным полицейских, работавших на месте происшествия, причиной ДТП стало то, что у легковушки ВАЗ на ходу отвалилось колесо.

Это заметил водитель едущего за ним автобуса "Новомосковск-Днепр", но когда он затормозил, чтобы избежать столкновения, в него сзади въехал автобус №38. В итоге первый автобус отбросило в легковушку. 

В ДТП пострадали 6 человек, трех из них госпитализировали. 

Авария стала причиной образовавшейся пробки в сторону правого берега. Водителей предупреждают, что на дороге много битого стекла. 

Как сообщалось ранее, в Одессе полиция гонялась за пьяным водителем, который умудрился разбить девять автомобилей. 

 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, Днепр, Нацполиция.
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