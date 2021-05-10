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В Днепре 9 мая 14-летняя девочка отравилась алкоголем и впала в кому

В Днепре 9 мая 14-летняя девочка отравилась алкоголем и впала в кому
Обновлено 23:03 Пн, 10 Май 2021 Телеграф Фото: pixabay

В Днепре 9 мая "скорая" забрала 14-летнюю девочку, которая впала в алкогольную кому. 

Об этом сообщает местное издание "Информатор". 

 В полиции рассказали, что происшествие произошло на улице Семафорной. 

Девочка является ученицей школы №39, ее доставили в детскую больницу №6. Врачи увезли ее в тяжелом состоянии.

О том, при каких обстоятельствах случился инцидент, как и то, какой вид алкоголя употребляла несовершеннолетняя, не сообщается. 

Как сообщалось ранее, в Одесской области 6-летний мальчик ходил с друзьями по кладбищу собирая сладости, нашел оставленную на могиле рюмку водки и выпил ее. Для него это обернулось отравлением и госпитализацией. 

А в самой Одессе полицейские задержали пьяного водителя, который разбил девять автомобилей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Алкоголь, Днепр, Нацполиция.
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