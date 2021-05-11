Оккупанты в поисках воды доведут Крым до катастрофы: озвучен прогноз

На оккупированном РФ Крымском полуострове дефицит пресной воды будет актуален и этим летом. При этом, активное использование подземных источников может привести к необратимым последствиям для экологии.

Такое мнение OBOZREVATEL 11 мая озвучил зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

По его словам, оккупационные власти не смогли заполнить все водоемы и у них не осталось времени, чтобы их заполнить. Поэтому они будут делать вид, что экономят и определять приоритеты, главым из которых являются военные объекты.

С точки зрения Умерова, в приоритете должно быть население. Но оккупанты тратят огромное количество воды на военные нужды и ставят его в приоритет.

Такие масштабные выкачки воды из-под земли чреваты серьезными последствиями. Взятая в больших количествах вода из подземных источников замещается соленой водой и это сильно влияет на экологию.

В свою очередь нехватка воды в Крыму является самым действенным рычагом давления на оккупантов. Следовательно, Украине стоит держать свою позицию и не идти на какие-либо компромиссы.

Напомним, что 9 мая в оккупированном Крыму бюджетников вынуждали участвовать в голосовании на парламентских выборах в РФ.