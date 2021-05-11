Под Одессой мужчина поджег соседку, помешавшую ему избивать жену (фото)

В Одесской области в Ананьевском районе мужчина поджег женщину, которая пыталась остановить его, когда он избивал жену.

Об этом 11 мая сообщили в полиции Одесчины.

Инцидент произошел 10 мая, 37-летняя женщина попала в больницу с ожогом шеи, туловища и конечностей после того, как попыталась успокоить соседа, ссорившегося с женой и хотел ее побить.

В свою очередь, мужчина в состоянии опьянения облил соседку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

Пострадавшую потушили жители села, прибежав на ее крики.

На данный момент 54-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. В то же время очевидцы и свидетели инцидента допрашиваются.

Напомним, что в Днепре 9 мая "скорая" забрала 14-летнюю девочку, которая выпила алкоголь и впала в кому.