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В Киеве владелец собаки порезал ножом двух человек из-за своего пса: детали происшествия

В Киеве владелец собаки порезал ножом двух человек из-за своего пса: детали происшествия
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф фото: пресс-служба полиции Киева

В Киеве мужчина, выгуливая своего пса, ранил ножом двух человек после того, как те сделали ему замечание о том, что его собака гуляет без намордника и ошейника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент у парадного остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а собака подбежала к ним и начала ругать.

37-летний водитель и 64-летняя женщина-пассажир попросили убрать собаку. Но ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Во время разборок хозяин собаки достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину - в лицо.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте.  За хулиганства задержанному "любителю животных" грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 7 мая, в Мирнограде (Донецкая область) произошел вопиющий случай: собаки породы кане-корсо напали на двоих мужчин, в результате чего один погиб.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Собаки, Поножовщина.
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