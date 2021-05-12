В школе на Луганщине дети устроили поножовщину: есть пострадавший (фото)

В Приволье (Луганская область) на территории школы между детьми произошла потасовка, в результате которой ребенок получил ножевое ранение. Пострадавший мальчик находится в больнице. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луганской полиции Татьяна Погукай.

В полицию о происшедшем сообщила классный руководитель 7 класса. Как оказалось, между двумя учениками произошел конфликт. 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса.

Младший достал из кармана кухонный нож и дважды ударил обидчика. Как выяснилось, нож он принес, чтобы вырезать рогатки.

Как сообщал "Телеграф", в школе Кривого Рога родители устроили буллинг другим родителям за то, что последние не сдали деньги на подарок учительнице.

Кроме того, в школе Кривого Рога сверстники избивали девочку и снимали на видео.