Футбольные ворота проломили череп 8-летнему мальчику под Уманью: подробности жуткого ЧП

В понедельник, 10 мая, в селе Кочубеевка (Уманский район Черкасской области) во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на 8-летнего ученика упали тяжелые футбольные ворота. В результате несчастного случая, ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние – на данный момент мальчик находится в больнице.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Все случилось во время разминки. Дети кидали мяч, и двое мальчиков во время движения налетели на футбольные ворота", - рассказала начальник местного управления образования Наталья Сарницкая.

По ее словам, когда ребята упали, пострадавший мальчик, Артем, оказался под ними.

В школу сразу вызвали скорую помощь, ребенка отвезли в Уманскую центральную районную больницу в реанимацию. Мальчик получил серьезные травмы – перелом основания черепа, сотрясение мозга, также у него произошло кровоизлияние.

"Он уже переведен из реанимации в терапевтическое отделение. Он в сознании, разговаривает и принимает пищу. Ходить он пока не может, но шевелит руками и ногами", - поделились состоянием мальчика в управлении образования.

Как позже выяснили полицейские, обследовавшие злосчастные футбольные ворота не были закреплены, как положено. Не исключено, что шурупы, державшие их, расшатались. На вторых воротах ситуация оказалась полностью противоположная – все было в полном порядке.

Как сообщал "Телеграф", ранее металлические футбольные ворота упали на пятиклассника в селе Станово Мукачевского района во время игры в футбол. Мальчик умер.