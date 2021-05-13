На Буковине ДТП с трактором закончилось трагедией: погиб 6-летний ребенок (фото)

В среду, 12 мая, в селе Байраки Черновицкого района перевернулся трактор, за рулем которого сидел 43-летний тракторист. В результате ЧП погибла 6-летняя девочка, которая сидела на месте пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

О смерти ребенка в полицию сообщила местный фельдшер. На место выехали правоохранители.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 10 мая, в селе Кочубеевка (Уманский район Черкасской области) во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на 8-летнего ученика упали тяжелые футбольные ворота. Мальчик в больнице.