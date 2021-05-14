Сосед-педофил пытался изнасиловать 3-летнего мальчика в Одессе: фото извращенца попало в сеть

В Одессе мужчина проник в соседнюю квартиру и пытался изнасиловать 3-летнего мальчика.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на собственные источники в полиции.

Инцидент произошел на проулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе. По словам матери ребенка, злоумышленник проник в квартиру, пока ее не было дома.

Вина мужчины пока не установлена, однако если подозрения подтвердятся, то ему будет грозить до 12 лет тюремного заключения по ч.3 ст.152 (изнасилование ребенка).

На месте работают полицейские и следователи, детали происшествия уточняются.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мамы не было дома. Педофила задержали и поместили под стражу.

А в Киеве изнасиловали 15-летнюю девочку, пока ее мама спала. На подростка напал коллега ее матери.