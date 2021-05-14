Российские наемники обстреляли из ПТУРа машину ВСУ на Донбассе: фото последствий показали в сети

Российские боевики в районе Волновахи (Донецкая обл.) в пятницу, 14 мая, обстреляли и противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) грузовик Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в пятницу украинский волонтер и общественный деятель Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook.

"Всеобъемлющий режим тишины от Зеленского и Хомчака. Российские наемники отработали ПТУРом по машине ВСУ под Волновахой. У нас без потерь. Железо починим", - написал он и опубликовал фото поврежденного автомобиля.

Как сообщалось, 12 мая на Донбассе боевики обстреляли автомобиль группы разминирования.