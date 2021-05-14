На железнодорожных узлах Одесчины в один день произошло сразу два смертельных ЧП (фото и видео)

Сегодня, 14 мая, в Одесской области произошло сразу два смертельных ЧП.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, на вокзале Измаила обнаружили "девятку" с бездыханным телом внутри. По предварительным данным, водитель высадил пассажиров и застрелился.

Тем временем в Раздельной на техническом переходе через пути поезд сбил человека. Сейчас на месте работают полицейские, личность погибшего уже установили - им оказался 42-летний местный житель. Машинист подал сигнал и пытался затормозить, однако мужчина продолжил перебегать через пути. Избежать столкновения не удалось.

Напомним, 14 мая в Одессе возле завода "Большевик" четыре мужчины в балаклавах расстреляли авто. В области объявили план "Перехват". Разыскивают Daewoo Lanos темно-синего цвета с номером ВН3549ВА.