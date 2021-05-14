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Пятница, 14.05.2021
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На железнодорожных узлах Одесчины в один день произошло сразу два смертельных ЧП (фото и видео)

На железнодорожных узлах Одесчины в один день произошло сразу два смертельных ЧП (фото и видео)
16:29 Сегодня Телеграф

Сегодня, 14 мая, в Одесской области произошло сразу два смертельных ЧП.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, на вокзале Измаила обнаружили "девятку" с бездыханным телом внутри. По предварительным данным, водитель высадил пассажиров и застрелился.

Тем временем в Раздельной на техническом переходе через пути поезд сбил человека. Сейчас на месте работают полицейские, личность погибшего уже установили - им оказался 42-летний местный житель. Машинист подал сигнал и пытался затормозить, однако мужчина продолжил перебегать через пути. Избежать столкновения не удалось.

Напомним, 14 мая в Одессе возле завода "Большевик" четыре мужчины в балаклавах расстреляли авто.  В области объявили план "Перехват". Разыскивают Daewoo Lanos темно-синего цвета с номером ВН3549ВА. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Поезд, Одесская область, Суицид, Вокзал, Труп.
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