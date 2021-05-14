В Одессе загорелась больница и тяжелых больных вынесли прямо на тротуар (видео)

В Одессе произошел пожар в урологическом отделении больницы №10.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прибытию спасателей установлено возгорание в процедурном кабинете на первом этаже трехэтажного здания стационарного урологического отделения", - говорится в сообщении.

За считанные минуты пожар был локализован и потушен.

Отмечается, что медики самостоятельно провели эвакуацию 24 пациентов, из которых 6 - "лежачие".

Кадрами того, как это происходило, поделились в телеграм-канале "Одесса INFO".

Обошлось без погибших и пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Одессе 14 мая возле завода "Большевик" четверо мужчин в балаклавах расстреляли авто. По предварительной информации, один человек погиб.

А на вокзале Измаила (Одесская область) обнаружили "девятку" с бездыханным телом внутри. По предварительным данным, водитель высадил пассажиров и застрелился.