В Харькове со второй попытки подорвали элеватор: момент попал на видео

В Харькове подорвали здание заброшенного элеватора в районе Южного вокзала. В сети показали кадры взрыва.

Об этом 16 мая сообщили в Фейсбуке "Общественного Харькова".

По словам очевидцев, грохот был слышен даже в центре города, а в районе взрыва тряслась земля.

Согласно предоставленным данным здание уже не используется со средины 90-х.

На его месте планируют соорудить жилой микрорайон.

Видео с места событий:

Взорванное здание находилось в аварийном состоянии и в последнее время стало притоном для бомжей и наркоманов. Его также облюбовали руферы, один из которых в 2016 году сорвался со стены в попытке сделать селфи.

Напомним, что тем временем в Одессе пикантный рисунок, нанесенный на стену одного из домов повеселил сеть.