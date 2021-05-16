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В Харькове со второй попытки подорвали элеватор: момент попал на видео

В Харькове со второй попытки подорвали элеватор: момент попал на видео
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В Харькове подорвали здание заброшенного элеватора в районе Южного вокзала. В сети показали кадры взрыва.

Об этом 16 мая сообщили в Фейсбуке "Общественного Харькова".

По словам очевидцев, грохот был слышен даже в центре города, а в районе взрыва тряслась земля.

Согласно предоставленным данным здание уже не используется со средины 90-х. 

На его месте планируют соорудить жилой микрорайон.

Видео с места событий:

Взорванное здание находилось в аварийном состоянии и в последнее время стало притоном для бомжей и наркоманов. Его также облюбовали руферы, один из которых в 2016 году сорвался со стены в попытке сделать селфи.

Напомним, что тем временем в Одессе пикантный рисунок, нанесенный на стену одного из домов повеселил сеть.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 748

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Харьков, Элеватор.
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