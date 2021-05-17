В Черновцах женщина выбросила маленького сына в чемодане на пустырь: суд избрал наказание

На Буковине молодую мать приговорили к тюрьме за то, что по ее вине погиб 3-летний ребенок.

Как сообщили в Черновицкой областной прокуратуре, 23-летняя девушка неоднократно оставляла своего сына без присмотра или на малознакомых людей.

Почти два года назад, в июне 2019 года, ребенок заболел, а мать, как установило следствие, не лечила его и не вызвала доктора. В результате, из-за злостного невыполнения ею родительских обязанностей малыш умер.

Мать же, решив избавиться от тела, положила мертвого сына в чемодан и отнесла в посадку возле недостроенного супермаркета на окраине Черновцов. Через несколько дней жуткую находку обнаружили прохожие.

В результате, Шевченковский райсуд приговорил горе-мать к 3,5 годам тюрьмы.

Напомним, во Львове из окна многоэтажки выпала 2-летняя девочка, пока ее мать спала после пьянки.