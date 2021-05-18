Назвавшего украинский языком "фашистов и оккупантов" преподавателя заставили пожалеть о своих словах

Преподаватель в Черноморском колледже ОНМУ Александр Макаренко, лишился своей должности из-за "языкового скандала" возле его персоны. В СМИ попали скриншоты его смс, где он назвал украинский язык "псячою мовою". В то же время Макаренко оправдывается тем, что слова вырвали из контекста.

Об этом 17 мая сообщило IT-3.

Со слов преподавателя, "псячою мовою" он называл суржик - смесь украинского и русского языков.

При этом он уверен, что данный скандал раздули провокаторы, после того как он осудил деятельность Телеграмм-канала "XYDESSA" из-за фотографий трупа мужчины.

Напомним, что на Одесчине в Черноморске преподаватель спецколледжа ОНМУ Александр Макаренко назвал украинский "псячей мовой" и языком "оккупантов и фашистов". Своими высказываниями мужчина поделился в Facebook во время обсуждении новых правил государственного языка.