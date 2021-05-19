"Клитор потомственной гадалки откроет завесу тайны будущего": в Одессе пройдут нестандартные "спиритические сеансы"

В Музее современного искусства Одессы в воскресенье, 23 мая, планируется проведение ряда нестандартных индивидуальных "сеансов ясновидения": "гаданий по клитору".
Соответствующие мероприятия анонсированы на странице в соцсети Facebook "Спиритический сеанс "Гадание по клитору".
"Клитор потомственной гадалки откроет завесу тайны будущего, которое вы не сможете предугадать самостоятельно", - говорится в анонсе.
Посетившим индивидуальный сеанс предсказаний, сулят следующее:
"Только для вас сеанс ясновидения, на котором пересмотрит сложившуюся ситуацию, выяснит причинно-следственную связь и подберет пути решения любой проблемы. Гадание по клитору — изменит Вашу жизнь !", - говорится в анонсе события.
Согласно информации, сеансы проходят индивидуально, строго по записи и только 23 мая.
"Зрители взаимодействуют с гадалкой, не видя ее лица, имея дело с недоступной обнаженностью и с комбинацией знаков на прозрачной поверхности-преграде", - говорится в анонсе.