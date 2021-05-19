"Клитор потомственной гадалки откроет завесу тайны будущего": в Одессе пройдут нестандартные "спиритические сеансы"

В Музее современного искусства Одессы в воскресенье, 23 мая, планируется проведение ряда нестандартных индивидуальных "сеансов ясновидения": "гаданий по клитору".

Соответствующие мероприятия анонсированы на странице в соцсети Facebook "Спиритический сеанс "Гадание по клитору".

"Клитор потомственной гадалки откроет завесу тайны будущего, которое вы не сможете предугадать самостоятельно", - говорится в анонсе.

Посетившим индивидуальный сеанс предсказаний, сулят следующее:

пророчества на ближайшее будущее для мира и Украины;

своё любовное счастье и судьбу (только правдивые и настоящие желания);

успешный путь в карьере;

как обрести процветание в личных делах и финансах;

секреты правильного подхода к партнеру в любой сфере деятельности и жизни;

как найти себя в радости и красоте, отпустить прошлое, увидеть своё прекрасное будущее и ощутить настоящее...

"Только для вас сеанс ясновидения, на котором пересмотрит сложившуюся ситуацию, выяснит причинно-следственную связь и подберет пути решения любой проблемы. Гадание по клитору — изменит Вашу жизнь !", - говорится в анонсе события.

Согласно информации, сеансы проходят индивидуально, строго по записи и только 23 мая.

"Зрители взаимодействуют с гадалкой, не видя ее лица, имея дело с недоступной обнаженностью и с комбинацией знаков на прозрачной поверхности-преграде", - говорится в анонсе.