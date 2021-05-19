"Кладбище" пластика в экозоне: на Хмельниччине обнаружили тысячи канистр из-под неизвестного вещества (фото)

В Хмельницкой области близ села Держановка обнаружили огромную свалку пластиковых канистр из-под неизвестного вещества. Тысячи тар неизвестные "похоронили" в экозоне - на поляне хвойного леса.

Фотодоказательство обнародовал в соцсетях экс-глава Государственной экологической инспекции и народный депутат Егор Фирсов.

По его предположению, свалку устроили местные фермеры. Сейчас на месте работают экологи и полицейские, которые установят из-под чего тара и кто виноват в стихийной свалке.

Напомним, в одном из сел Житомирской области предприниматель свозит на свое подворье десятки бочек с отходами краски и битума, которые вываливает на огород и сжигает.