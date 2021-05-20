На Демеевской в Киеве "пробудился" гейзер, кипяток выбивает окна в авто (фото и видео)

Сегодня, 20 мая, возле станции метро "Демеевская" в Киеве образовался гейзер.

По информации из соцсетей, в результате порыва тепломагистрали из-под земли бьет фонтан кипятка. Горячая вода течет рекой по улице и начала затапливать подземный переход. Кроме того, у десятка автомобилей, припаркованных рядом, вылетели или треснули стекла.

Сейчас эпицентр ЧП напоминает место стихийного бедствия, где работают аварийные бригады. Кроме того, в соцсетях пишут, что к “Демеевской” должен приехать мэр Виталий Кличко.

Напомним, в центре Киева авто ушло под землю из-за мощного ливня (фото).