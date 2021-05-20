Экстренная посадка: у самолета МАУ, летевшего в Стамбул, отказал двигатель (фото)

Сегодня, 20 мая, в 15:45 в Одессе совершил аварийную посадку Boeing 737 авиакомпании МАУ Киев-Стамбул.

Как сообщают региональные СМИ, по предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

По информации одесского портала "Думская", пилоты заметили неладное в небе над Черным морем. Дескать, произошло резкое падение давления масла, после чего приняли решение совершить аварийную посадку в Одессе. В аэропорту Южной Пальмиры объявлена тревога.

Ранее мы сообщали, что российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции.