"Трасса потери здоровья": парень проломил череп, катаясь на самокате в Одессе (видео)

В Одессе, на Трассе здоровья, парень упал с самоката, сломав череп.

Об этом пишут в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Молодой человек ударился головой настолько сильно, что ему экстренно удаляли эпидуральную гематому.

"Теперь парню придется ходить с пластиной 50х50 мм в голове, которую должны установить в ближайшие 3 месяца. Слава Богу, что живой", - пишут в Telegram-канале.

"Трасса Потери Здоровья... ", "Самокатная карма", "Дикий макс "Трасса здоровья", - пишут в сети.

Также в комментариях указали, что парень упал не сам, а его толкнули.

"Его умышленно толкнул мужчина в ветровке бежевого цвета", "Так его толкнули, алло", "Так это нанесение тяжких телесных", - указывают пользователи.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 19 мая, стало известно о смерти 14-летнего ученика школы № 34 в Черкассах, который получил огнестрельное ранение в голову в тире.