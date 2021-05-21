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Маньяк-иностранец поднял на уши Львов, приставая к местным девушкам (видео)

Маньяк-иностранец поднял на уши Львов, приставая к местным девушкам (видео)
06:48 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Во Львове иностранец, гражданин Нидерландов, пристает к девушкам с непристойными предложениями.

Об этом рассказали в Telegram-канале "Blacklist Lviv".

Одна из девушек, к которой он приставал, рассказала, что иностранец подошел к ней. И начал говорить на английском языке. Спрашивая у девушки, куда она идет, он хватал ее за руки и пытался гладить в непристойных местах. После этого он не остановился, а расстегнув ширинку, похвастался размером своего полового члена.

Аналогично он себя вел и по отношению, как минимум к еще одной девушке. В Telegram-канале советуют, то завидя иностранца, лучше ускорить шаг, а на все его вопросы отрицательно мотать головой.

Педофил

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

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Львов, Видео, Педофилы.
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