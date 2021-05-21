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Пятница, 21.05.2021
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С музыкой и танцами: в Киеве протестуют против полицейского беспредела (фото и видео)

С музыкой и танцами: в Киеве протестуют против полицейского беспредела (фото и видео)
14:59 Сегодня Телеграф

В четверг, 21 мая, в Киеве на Подоле,  активисты устроили протест против насилия полиции.

Фото и видео с акции публикуют в соцсетях.

В частности, активисты требуют снять с должности главу Подольского управления Нацполиции.

 
 
 
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Публикация от mc ស៊ើបការណ៍មីង (@lildedbigdead)

 

Кроме того, протестующие просят справедливо расследовать обстоятельства рейда на Нижнеюрковской, который, как утверждают активисты, сопровождался избиением людей.

 
 
 
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Публикация от Antonina Khabulia (@antoninakhabulia)

 

Кроме того, участники протеста настаивают на расследовании избиения художника и музыканта Мити Бугайчука.

 
 
 
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Публикация от Андрей Анисимов (@anysymov_)

 

Предыстория

В Киеве в ночь на среду, 19 мая, полицейские избили и несколько часов держали в наручниках художника Митю Бугайчука. Причиной тому, по словам правоохранителей, стало то, что батальон спецназначения обнаружил у него наркотики.

Попросив подойти Бугайчука, они внезапно ударили его в лицо и продолжали бить и дальше. Художник даже потерял сознание от ударов. Дмитрия также несколько часов держали в наручниках. Позже его отпустили, когда стало известно, то он просто проходил мимо.

В полиции позже отреагировали на случившееся, отметив, что начали уголовное производство из-за якобы обнаруженных у него наркотиков. Но и организовали служебное расследование по возможному превышению полномочий полицейскими.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

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Киев, Протесты, Полицейские.
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