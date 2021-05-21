"Лифчик меня не заставит носить никто": оскорбившая марш вышиванок харьковчанка дала заднюю (видео)

Жительница Харькова, которая оскорбила участников акции ко Дню вышиванки извинилась за свои слова.
Скриншот ее сообщения появился в ряде телеграм-каналов.
В сообщении она признала, что на видео действительно она.
"Исходя из реакции, хочу сказать, что не выступаю за Россию и ничего против Украины не имею, как и ее культурного наследия", - написала она.
Девушка указала, что допускает, что ее высказывания были резкими, но они не были направлены на то, чтобы кого-либо обидеть.
"Я извиняюсь перед теми, кого это задело", - написала она.
Стоит отметить, что это сообщение более не доступно в ее Инстаграм.
Как сообщалось ранее, в скандал в День вышиванки угодил и президент Владимир Зеленский.