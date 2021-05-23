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"На что ушли наши деньги": в Днепре нашли целое кладбище патрульных авто (видео)

"На что ушли наши деньги": в Днепре нашли целое кладбище патрульных авто (видео)
04:42 Сегодня Телеграф скриншот

В Днепре на территории Днепровского управления полиции, расположенном на Троицкой площади, 2А, под открытым небом стоят десятки поврежденных полицейских автомобилей.

Об этом пишет в субботу, 22 мая, Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)".

"У богатых свои причуды. Даже если они - полиция. В Днепре, на территории УПП есть целое кладбище разбитых полицейских авто", - говорится в заметке и публикует соответствующее видео.

Также автор видео отмечает, что неясно, почему их не ремонтируют и кто за это ответит.

"А пока что мы можем посмотреть, на что ушли наши деньги", - резюмирует он.

Предположительно, все эти автомобили патрульной полиции - гибриды "Toyota Prius" и "Mitsubishi Outlander", -  попали в различные ДТП или иные ЧП, однако не были отремонтированы, а просто складируются на территории управления полиции.

Как сообщалось, в начале марта в Одесской области произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 40

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Днепр, Кладбище автомобилей, Патрульная полиция, битые машины.
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