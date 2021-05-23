Пьяные пассажиры разгромили трамвай и чуть не избили женщину-водителя в Харькове (видео)

В Харькове в субботу, 22 мая, поздно вечером двое пьяных мужчин разгромили трамвай, поскольку их не устроила конечная точка маршрута.

Об этом пишет в субботу местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Дикий треш на Плехановской: Двое бухих отморозков заплатили по 6 грн и прослушали, что трамвай идёт до Новожаново. ", - говорится в сообщении.

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Разозлившись, они устроили погром в трамвае: выбили ногами окна и двери, бросались на водителя.

Согласно информации, хулиганы покинули салон трамвая и ушли по ул.Молочной.

Водитель общественного транспорта вызвала полицию и осталась на месте преступления, из-за чего на трамвайной линии образовалась "пробка".

Как сообщалось, 13 мая пассажир следовавшего из Киева в Трускавец поезда разгромил купе, в котором ехал.