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Пьяные пассажиры разгромили трамвай и чуть не избили женщину-водителя в Харькове (видео)

Пьяные пассажиры разгромили трамвай и чуть не избили женщину-водителя в Харькове (видео)
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Telegram

В Харькове в субботу, 22 мая, поздно вечером двое пьяных мужчин разгромили трамвай, поскольку их не устроила конечная точка маршрута.

Об этом пишет в субботу местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Дикий треш на Плехановской: Двое бухих отморозков заплатили по 6 грн и прослушали, что трамвай идёт до Новожаново. ", - говорится в сообщении.

Внимание! В видео присутствует обсценная лексика!

Разозлившись, они устроили погром в трамвае: выбили ногами окна и двери, бросались на водителя.

Согласно информации, хулиганы покинули салон трамвая и ушли по ул.Молочной.

Водитель общественного транспорта вызвала полицию и осталась на месте преступления, из-за чего на трамвайной линии образовалась "пробка".

Как сообщалось, 13 мая пассажир следовавшего из Киева в Трускавец поезда разгромил купе, в котором ехал.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,116

Все по теме:

Харьков, Хулиганы, Трамвай, Погром, Плехановская.
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