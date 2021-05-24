Семь лет в "гавани": российские пропагандисты сняли разруху на пляжах оккупированного Крыма (фото)

Кремлевские пропагандисты сняли сюжет и показали, как в аннексированном Крыму "подготовились" к курортному сезону — кругом разруха и упадок.

Об этом сообщает российский телеканал Россия.

Так, на снимках запечатлена пустынная набережная: туристов пока не видно, но зато есть открытые пустые кафе.

Кроме того, вся инфраструктура пляжей разрушена, заграждения ржавые, а лавочки поломанные.

Как всегда, российские оккупанты во всем винят власти Украины, которые много лет ничего не ремонтировали. Местные жители жалуются на нынешние "власти", которые не обустраивают пляжи для отдыха.

Видео активно комментирую пользователи и отмечают, что Крым уже, как семь лет оккупирован Россией.

Стоит напомнить, российские оккупанты в Крыму начали бурение дна Азовского моря, чтобы исследовать запасы пресной воды. В тоже время экологи бьют тревогу – это приведет к необратимой глобальной экологической катастрофе.